Şeyma Subaşı sosyal medyada gündem oldu

Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde Mısırlı milyarder olarak anılan Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı. Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, hamile olduğunu duyurduktan hemen sonra bebeğini kaybettiğinin haberini vermişti.

Ibiza tatiline çıkan Subaşı'nın yanında sevgilisinin olmaması ve tektaş yüzüğü takmaması, Alsaloussi'yle olan fotoğraflarını silmesi ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.

İLİŞKİYE NOKTAYI KOYDU

Milyarder sevgilisiyle ayrılık haberlerini doğrulayan Şeyma Subaşı, şok gerçekle yüzleşti. Sevgilisinin ona aldığı hediyelerin aslında sahte olduğunu ve Meedo'nun dolandırıcı olduğunu anlayan Subaşı, ilişkiyi bitirdi. Bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı'nın aslında kürtaj yaptırdığı da ortaya çıktı. Sosyal medyada da gündem olan Subaşı hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı. 'Şeyma'nın yeni

kitabının adı: Subaşıma gelenler', 'Artık özel uçağa binemeyecek olan Şeyma Subaşı' bunlardan bazıları...