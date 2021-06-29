Yaz sıcaklarında bu gıdalarla serinleyin

SICAK havalarda bazı sebze ve meyveler ile içecekler içinizi serinletebilir. İşte bu faydalı besinlerden bazıları:

BUZLU ÇAY: Büyük bir bardak buzlu çay elbette ki sıcak yaz günlerinde ferahlatıcıdır. Yapılan çalışmalar düzenli çay içiminin Alzheimer ve diyabet hastalık riskini azalttığı ve sağlıklı diş, diş etleri ve kemikler içinde katkıda bulunduğunu göstermektedir. Çay flavonoidler adı verilen antioksidan bir sınıftan zengindir. Beyaz, siyah, yeşil veya bitkisel çeşidi ne olursa olsun taze demlenmiş olarak içilmesi çayın flavonoid etkisini arttırır. Buzdolabında soğuk bir çay saklayacaksanız içine birazcık limon suyu ekleyin. Limondaki sitrik asit ve C vitamini flavonoidlerin korunmasına yardımcı olur.

AHUDUDU: Mükemmel bir lif kaynağıdır. Bazı lifleri çözünür formdaki pektindir, kolesterol azaltımına yardımcıdır. 1 bardak ahududu 8 g lif içerir, 64 kaloridir. Beslenme Dergisi'ndeki (Journal of Nutrition) bir çalışmada fazla lif yemenin kilo artışını önlemeye ve hatta kilo kaybına yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. 2 yıl süren çalışma sonunda çalışmaya katılanlar her 1000 kalori için 8 gram kadar arttırdığında 2 kg kaybetmişlerdir. Günde 2000 kalori tüketiyorsanız lif alımınızı 16 grama çıkarmaya çalışın.

ÇİLEK: 1 bardak yarım çilek 3 gram lif içerir ve yaklaşık 50 kaloridir. Bütün gün önerilen C vitamininden daha fazlasını sağlar. C vitamini cildinizin daha genç görünmesine yardım eden bir antioksidandır.

DOMATES: Yakıcı yaz güneşine karşı savunmanız tabi ki ilk olarak güneş kremi olmalıdır. Ancak domates yemekte küçük bir ekstra koruma sağlayabilir. Domatese rengini veren bir karotenoid olan likopen güneş yanıklarına karşı cildinizi korur. Yapılan bir çalışmada UV ışınlarına maruz kalan bireylerde normal diyetine ek 10-12 hafta boyunca 2-1/2 yemek kaşığı salça yemesi veya 1-2/3 bardak günlük havuç suyu içmesi yaklaşık yüzde 50 daha az cilt kızarması ile sonuçlanmıştır.