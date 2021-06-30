Alaçatı sezona Melek Mosso ile ‘merhaba’ diyor

AŞILANMANIN hızlanması ve pandemi kısıtlamalarının azalmasıyla normalleşmeye başlayan Türkiye'de özellikle turizm bölgeleri 1 Temmuz tarihi ile birlikte sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapmaya başlayacak. Türk turizminin en farklı ve en çok talep gören yerlerinden birisi olan Alaçatı ise 1 Temmuz Perşembe günü itibariyle sezona Melek Mosso ile 'Merhaba' diyecek.

'ARTIK HERKESLE MESAFELİYİM'

BAŞARILI sinema oyuncusu Nuri Alço, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Yakın zamanda hastalanan Nuri Alço, sevenlerini korkutmuş fakat hastalığı hızlı şekilde anlatmıştı. Son durumu hakkında bilgi veren Nuri Alço şöyle konuştu: "Korona virus hastalığına yakalandıktan sonra daha dikkatliyim. Artık herkesle mesafeliyim. Çok dikkat ediyorum. Şimdi de güzel havayı fırsat bilip geldim."