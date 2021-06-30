Eski formuna kavuştu

GÜZEL model Elif Ece Uzun, önceki gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Sarı elbisesiyle göz kamaştıran Uzun, bir mağazadan alışveriş yaptı. İkiz çocuklarını dünyaya getirmesinin ardından kısa bir süre içerisinde eski formuna kavuştuğunu ifade eden Uzun, "Eski formumdan daha da zayıfım şuan desem yeridir her halde. İkizlerim sağolsun yerlerinde bir an durmadıkları için benim de eski formuma kavuşmam zor olmadı" dedi. İkiz bebeklerini annesine bıraktığını ifade eden güzel model, "Eksiklerimi alıp hızlı bir şekilde eve dönmem gerekiyor, malum iki çocukla uğraşmak hiç kolay değil" diyerek gülümsedi.

BAŞ BAŞA ALIŞVERİŞ

BERABER rol aldıkları dizi sonrasında sevgili olan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü çifti, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Baş başa alışveriş yapan iki sevgili sonrasında meydan katında bulunan bir kafede yemek yiyip uzun süre sohbet etti. Yemek sonrasında mekandan ayrılan ikiliye sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Soruları yanıtsız bırakan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü çiftinin mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı.

ÖZEL ANTRENÖRÜNE GELDİ

GALATASARAY futbol takımının genç ve yetenekli oyuncusu Oğulcan Çağlayan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Sezon hazırlıklarına erken başlayan Galatasaray futbol takımının başarılı oyuncusu, rejenerasyon çalışması için özel antrenörüne geldi.

GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARDI

FRANSA'NIN Lille ekibinde forma giyen ve şampiyonluk yaşayan genç orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Bir erkek arkadaşıyla birlikte öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen başarılı futbolcu güneşli havanın tadını çıkardı. Yakın arkadaşıyla birlikte yemek yiyen ve sohbet eden Yusuf Yazıcı, daha sonra restorandan çıkıp dünyaca ünlü mağazaları gezmeyi de ihmal etmedi. Başarılı futboluyla futbol severlerden takdir gören futbolcu hayranlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.