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Haberler Sarmaşık ‘Kalp Yarası’ izleyicinin kalbine girmeyi başardı

’ izleyicinin kalbine girmeyi başardı

Beklenen ilk bölümüyle ekranında izleyiciyle buluşan , ‘Tüm Kişiler’ kategorisinde Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımı oldu

‘Kalp Yarası’ izleyicinin kalbine girmeyi başardı

30.6.2021

Kalp Yarası, merakla beklenen ilk bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve öyküsü ile pazartesi akşamlarına damgasını vuracak Kalp Yarası, Tüm Kişiler kategorisinde Pazartesi akşamının en çok izlenen dizisi oldu!

DEĞİŞEN HAYATLAR
Kalp Yarası, Hatay-Antakya'nın muhteşem coğrafyasını izleyici ile buluşturdu. Dizi sosyal medyada büyük ses getirdi. Antakya'nın önde gelen ailelerinden Sancakzadeler'in veliahtı Ferit ve Varoğlu ailesinin biricik kızı Hande'nin düğün hazırlıkları sürerken; Ferit, aldatıldığını öğrenerek şok yaşadı. Düğüne üç gün kala, atının huzursuzlanması üzerine tesadüfen ahıra dönünce Hande ile Yaman'ın yakınlaşmasına şahit oldu ve neye uğradığı şaşırdı. Arabasına atlayıp Antakya'dan uzaklaşmak isterken Yaman, Ferit'in yolunu kesti.

Ferit, ihanetin öfkesini Yaman'a kusarken, Yaman, Hande'ye aşkını haykırdı. İkilinin kavgasından sonra Ferit İstanbul'un yolunu tuttu. Allak bullak haldeki Ferit, yoldaki köpeği fark etmeyerek çarptı. Bu durum Ayşe ile tanışmasına vesile oldu. Ferit, Ayşe'nin doğallığından etkilendi ve ona bir teklif yaptı. Ayşe duyduklarına çok sinirlenip Ferit'i tersledi. Ancak Ayşe'nin hayatı arkadaşı Baha'nın hapse girmesiyle derinden sarsıldı. Baha'yı kurtarmak için çaresiz kalan Ayşe, Ferit'in altı aylık evlilik teklifini kabul etti ve ikili birlikte Antakya'ya gitti.

AYŞE VE FERİT HATAY'A YILDIRIM DÜŞÜRDÜ
TESADÜF eseri yolları kesişen Ayşe ve Ferit birlikte Antakya'ya giderek düğün alana birlikte çıkagelince herkes büyük bir sürpriz yaşadı. Sancakzade Ailesi, Varoğlu Ailesi ve Hande büyük şok yaşadı. Adeta Hatay'a adeta yıldırım düştü!

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