Bebek ve çocuklar için siyez buğdayı

LİF açısından zengin olan siyez buğdayı bağırsakları çalıştırır ve sindirim süresini uzattığı için insulin salınımını yavaşlatır. Şeker hastaları ve kabızlık gibi problemi olanlarla beraber diyet yapanlar için de uygun bir besindir. Folik asitten zengindir. Özellikle hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınların ve bebeklerin sağlığı için önemlidir. Genel olarak tahıllarda bulunan fitik asit mineral emilimini yavaşlatır ve özellikle çocukların gelişimini engeller. Siyez buğdayındaki fitik asit diğer buğdaylara göre düşüktür.

KAN YAPICI ALABAŞ TURPU

ZENGİN bir demir kaynağı olan alabaş turpu kansızlık sorununu çözer. Çok güçlü bir antioksidan olan alabaş sebzesi faydaları arasında vücuda giren serbest radikallerin amansız bir düşmanı olması da yer alır. Bu sayede başta akciğer olmak üzere pek çok kanser türüne karşı vücudu korur. Alabaş turpu şeker hastalığı için doğal bir şifa kaynağıdır. Lifli yapısı uzun süre tokluk hissi verir ve bu yüzden diyet listelerinde kendine yer bulur.