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Haberler Sarmaşık Vertigoyu atlatalı çok oldu

Vertigoyu atlatalı çok oldu

Vertigoyu atlatalı çok oldu

1.7.2021

SERAY Kaya, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Tek başına alışveriş merkezine gelen Kaya, arkadaşlarıyla buluştu. Geçtiğimiz hafta yapılan "Vertigo ile savaşıyor" haberlerine açıklık getiren Kaya, "O haber nasıl çıktı anlamadım. Evet bir dönem vertigo olduğum ve tedavi gördüğüm doğru ama hastalığı atlatalı çok oldu. Neden şimdi haber yapıldı, hiç anlamadım" dedi
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