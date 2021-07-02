Alaçatı’ya yıldız yağacak

AŞILANMANIN hızlanması ve pandemi kısıtlamalarının azalmasıyla normalleşmeye başlayan Türkiye'de özellikle turizm bölgeleri, sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapmaya başlayacak.

Çeşme Alaçatı'da bulunan 'Alaçatı Kime Ne' adlı mekan da birbirinden ünlü isimleri tatilcilerle buluşturuyor. Eğlence sektöründeki tecrübeleri ile bir dizi konser programı hazırlayan Kime Ne ekibi, bugün Rubato, yarın ise Serdar Ortaç'ı sahneye taşıyacak. Kesintisiz devam edecek konser serisinde, Pazar günü Gökhan Tepe, Pazartesi Ceylan Ertem, finalde ise Demet Akalın sevenleriyle bir araya gelecek.