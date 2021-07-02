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Haberler Sarmaşık Hackerlar dadandı

Hackerlar dadandı

Hackerlar dadandı

2.7.2021

CEMİYET ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Elif İnci Aras, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Her zaman olduğu gibi şıklığı ile göz kamaştıran sosyetik güzel, hackerların sosyal medya hesabını çaldığını söyledi. Aras, "Bu ikinci kez başıma geliyor. Tatilden döner dönmez, böyle bir olay yaşadım. Gerçekten ben de anlam veremiyorum. Çok sık kullandığım bir mecra değil fakat böyle bir durumla karşı karşıya kalmak gerçekten can sıkıcı" dedi.
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