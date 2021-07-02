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Haberler Sarmaşık Lerzan’ı çıldırttı

Lerzan’ı çıldırttı

Sıra dışı demeçleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı , aynı sitede komşu olduğu ’yu çileden çıkardı. Sabaha kadar son ses müzik dinleyen Derici’ye sosyal medyadan seslenen Mutlu, “Böyle saygısızlık görmedim” dedi

Lerzan’ı çıldırttı

2.7.2021

Şarkıcı Lerzan Mutlu, komşusu İrem Derici'nin yüksek sesli müzik dinlemesine sosyal medya hesabından isyan etti. Daha önce de birçok kez gürültüden rahatsız olduğunu dile getiren Mutlu, sitenin güvenlik görevlilerine şikayette bulunsa da sonuç alamadı. Güvenliğin zili çalmasına rağmen İrem Derici'nin kapıyı açmadığını söyleyen Mutlu, "Bu ilk değil. Sabaha kadar müzik son ses! Ben hayatımda böyle bir saygısızlık görmedim" sözleriyle tepki gösterdi

DERİCİ SESSİZ KALDI
Instagram'dan Derici'yi etiketleyerek, "İrem'ciğim uyuyamıyoruz. Evde müziği bu saatte kapasan mı artık! Bangır bangır! Bana polis çağırmak yakışmaz ama zorluyorsunuz. Müzik hala açık, çıldıracağım. Saat 06:45!" ifadelerini kullandı.
Demet Akalın ve Hatice de sosyal medyadan Mutlu'ya destek verirken, İrem Derici sessizliğini korudu.

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