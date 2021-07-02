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Haberler Sarmaşık Revna Naz Sarıgül'den sürpriz proje

'den sürpriz proje

Revna Naz Sarıgül'den sürpriz proje

2.7.2021

BAŞARILI girişimci Revna Naz Sarıgül, modadan sağlıklı beslenmeye birçok alanda deneyimlerini YouTube kanalından takipçileriyle paylaşıyor. Her geçen gün eğitimlerine ve başarılarına bir yenisini ekleyen Sarıgül; "Çok yakında sürpriz bir projeyle televizyon ekranlarında sizlerle olacağız. Bir süredir sosyal medya üzerinden takipçilerimle çok güzel bir enerjimiz var. Çok güzel paylaşımlar içindeyiz. Her geçen gün daha çok büyüyen bir aile olduk. Şimdi ise ekran zamanı" dedi.
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