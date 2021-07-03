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Cem’den nafakaya kur ayarı

Ünlü komedyen 'ın eski eşi önceki gün 'de görüntülendi. 42 yaşındaki Yağtu, 2013 yılında boşandığı Cem Yılmaz'ın ödediği nafaka için indirim talep etmesiyle ilgili sorular karşısında sessizliğini korudu.

Cem’den nafakaya kur ayarı

3.7.2021

Hızlı adımlarla bir mekana giren ünlü isim, geç saatlere kadar eğlendi. Lüks araba koleksiyonu ve şatafatlı hayatıyla tanınan Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu'ya çocuğu için ödediği aylık 10 bin dolarlık (86 bin lira) nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi için dava açmıştı. Mahkeme, Cem Yılmaz'ın çocuğunun eğitim ve sağlık gibi giderlerini karşılayıp, karşılamadığına dair delillerin toplanması için duruşmayı ertelemişti.

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