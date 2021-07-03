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Haberler Sarmaşık Sahnelere kavuştu

Sahnelere kavuştu

Sahnelere kavuştu

3.7.2021

Bodrum'da konser veren şarkıcı İlyas Yalçıntaş, uzun süren ayrılığın ardından tekrar sahnelere kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Büyük bir heyecanla sahneye koştuğunu söyleyen şarkıcı, "Pandemi nedeniyle evde kaldık, belgesel izledik, beste yaptık. Şimdi yasakların kalkmasıyla sahne alıyorum ve bugün gerçekten çok mutluyum" şeklinde konuştu. Yaklaşık 2 saat boyunca şarkılarını söyleyen Yalçıntaş gece 24:00'ten önce sahneden ayrıldı.

TUBA AYHAN

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