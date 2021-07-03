TÜRKİYE'NİN en çok izlenen kanalı atv, hafta sonlarında da birbirinden eğlenceli içerikleriyle yaz sezonunu renklendiriyor.

4 KIZ KARDEŞİN MACERASI

BAŞARILI yönetmen Sven Unterwaldt'ın 'Aile, Komedi' türündeki sevilen yapımı Sihirli Kızlar, bugün atv ekranında izleyiciyle buluşuyor. Gregor Bloeb, Hedda Erlebach ve Penelope Frego gibi ünlü isimlerin başrollerini paylaştığı filmde; hava, su, ateş ve toprağı kontrol edebilen dört kız kardeşin hikayesi konu ediliyor. Bu güçleri ele geçirip dünyayı kontrol etmek isteyen kötü kalpli Glenda'ya karşı savaşmak zorunda olan kız kardeşler, bir yandan da aile ilişkilerini sağlam tutmaya çalışırlar. Fakat bu kisini aynı anda yapmak sandık-ları kadar kolay değildir.