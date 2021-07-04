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Haberler Sarmaşık Baba-oğul Alaçatı sokaklarında turluyor

Baba-oğul sokaklarında turluyor

Baba-oğul Alaçatı sokaklarında turluyor

4.7.2021

YAZ aylarını her sene olduğu gibi bu yıl da Çeşme'de geçiren şarkıcı Emre Altuğ, önceki gün atv aracıyla Alaçatı sokaklarında dolaştı. Küçük oğlu Uzay ile birlikte gezerken gazetecileri fark edince hızını düşürüp sohbet eden Altuğ, çekimlerin bittiğini ve fırsat buldukça oğullarıyla birlikte tatil yaptığını söyledi.

YASAKLI GÜNLERİN ACISINI ÇIKARDILAR

İZMİR Karşıyaka Spor Kulübü eski Başkanı Cenk Karace, eşi Begüm Hanım ile birlikte akşam eğlencesi için Alaçatı'daydı. Normalleşme sonrası yasaksız günleri çok özlediklerini belirten Karace çifti, "Eş dost gruplarıyla birlikte keyifli sohbetlerin yeri bir başkaymış. Çok özlemişiz böyle güzel birliktelikleri" yorumunu yaptı.

KANKASIYLA KEYİF YAPTI
SEVİLEN oyunculardan Doğan Bayraktar, Çeşme tatilini arkadaşlarıyla birlikte geçiriyor. Video içeriği üreticisi olan ve giyim tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çeken arkadaşı Soner Ataş ile Beach of Momo'ya gelen Bayraktar, günün keyfini denizde çıkardı. Mekandaki hayranlarının markajında olan yakışıklı oyuncu, onlarla ilgilenmek yerine arkadaşıyla sohbet etmeyi tercih etti.

ERCAN AKGÜN

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