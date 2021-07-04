Çeşme’den vazgeçemiyor

İZMİR Urla'ya yerleşen ünlü komedyen Ata Demirer, Çeşme sevdasından vazgeçmiyor. Ünlü isim, saat kısıtlamasının kalkmasının ardından arkadaşları ve annesi ile birlikte soluğu Çeşme Alaçatı'da aldı. Gözde turizm merkezinin sokaklarını turlayan Demirer, bir restoranda geç saatlere kadar yakınlarıyla yemek yedi. Ünlü oyuncu kendisini gören vatandaşlarla selamlaşırken, her zamanki gibi keyifliydi.

■ FATİH ŞENDİL