Kivi tüketerek akciğer fonksiyonunu güçlendirin

KİVİNİN içerdiği yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanların astım semptomlarını azalttığı bilinmektedir. Akciğer fonksiyonlarını artırabilir ve çocuklardaki hırıltıyı önler. Kivi hamile kadınlar için de oldukça faydalıdır. İyi bir folat kaynağı olan kivi, fetusun gelişmesine yardımcı olur ve sağlıklı olmasını sağlar. Öte yandan, düşük glisemik indeksi ve yüksek lif içeriği sayesinde şeker sorunu yaratmayarak kilo kontrolüne olumlu yansır.

VİTAMİN VE MİNERAL İÇİN BOL BOL LEBLEBİ

NOHUTTAN elde edilmesi sebebiyle iyi bir protein kaynağı olan leblebi; kalsiyum, manganez, fosfat, magnezyum, çinko gibi minerallerin yanı sıra K vitamini ve B6 gibi vitaminleri bakımından zengin bir atıştırmalıktır. Reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıkları olan kişilerin leblebi tüketmesi yaşadıkları sıkıntıları azaltır. Leblebi mide öz suyunun emilmesine yardımcı olarak gastrit ve ağrılara da iyi gelir. Leblebi tokluk hissi sağlayarak daha az yemek yemeye yardımcı olur.

GENÇLEŞMENİN FORMÜLÜ ŞİFA DEPOSU KİRAZDA

KİRAZ, C vitamini, karotenoidler ve flavonoidler (antosiyaninler) gibi antioksidan deposudur. Antioksidanlar serbest radikalleri etkisiz hale getirirler ve yaşlanma ile ilgili hastalıklardan koruyucu etki gösterirler. Ayrıca, kalp ve sinir sisteminin zayıflaması, görme kaybı, maküler dejenerasyon, saç dökülmesi, cildin kırışması, libido kaybı, kolon ve prostat kanseri gibi oksidanların olumsuz etkilerini önler.