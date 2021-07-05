İşi sağlama aldı

GÜNDÜZLERİ beachlerde akşamları da eğlence mekanlarında vakit geçiren ünlü rapçi Reynmen, müzik kısıtlaması başlayana kadar kalıp eğlenmeyi tercih edenlerden. Mekan çıkışı Çeşme Alaçatı'da yürürken hayranlarına denk gelen başarılı rapçi, fotoğraf çektirmek isteyenlerin telefonlarını alarak selfie yaptı. İşini sağlama alan Reynmen, böylece fotoğrafların kötü çıkmasını da engellemiş oldu.

■ ERCAN AKGÜN