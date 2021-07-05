Şoförü beğenmeyince konseri iptal etti

Marmaris'te bir mekan, konser vermesi için şarkıcı Irmak Arıcı ile anlaştı. Ancak, iddiaya göre tüm hazırlıkları tamamlanan ve konser için geri sayım yapılan mekanda Arıcı sahneye çıkmadı. Mekanı dolduran ünlü şarkıcının hayranları duruma isyan ederken, işletme sahibi Kamil Issı mesajlaşmaların ekran görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

HİÇBİR SEBEP GÖSTERMEDİ

Şarkıcının ve asistanının uçak bileti ile otel rezervasyonlarının taşıyacağız" dedi. Sosyal medya hesabından iddialara cevap veren Irmak Arıcı ise, "Konserimiz için Dalaman Havalimanı'na indik. Ne yazık ki henüz daha araba kullanmayı yeni öğrenen bir şoför göndermişler. Suçlu organizatör ve mekan sahibidir. Orada sizlerle buluşamadım çünkü hiç enerjim yoktu. Beni asla böyle görmenizi istemedim" diye konuştu.