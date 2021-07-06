Bu besinler sporcuların kondisyonunu artırıyor

Sağlıklı beslenme herkes için önemlidir. Ancak sporcular için daha fazla önem arz eder. Kondisyon geliştirme çalışmalarında halter, barfiks, dambıl gibi çeşitli spor aletlerinden faydalanılır. Bununla birlikte sağlıklı ve dengeli beslenme kondisyonun geliştirilmesinde ciddi bir role sahiptir. İşte kondisyon artıran besinler...

MUZ

KOMPLEKS karbonhidratlar grubunda yer alan muz, sporcuların mutlaka tüketmesi gereken meyvelerden biridir. C vitamini, lif, magnezyum, potasyum ve folik asit bakımından zengin bir besin olan muzun uzun süre tok tutma özelliği vardır. Spor öncesi tüketilen muz vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlar.

KAKAOLU SÜT

KOLAYCA hazırlanan bir bardak kakaolu, çikolatalı süt ile vücudunuzun ihtiyaç duyduğu protein ve karbonhidratı bir arada almış olursunuz. Yapılan araştırmalara göre çikolatalı sütün kasları yenileme özelliği olduğu bulunuyor. Spor sonrasında marketlerde satılan sporcu içecekleri yerine çikolatalı sütü tercih edebilirsiniz.

YULAF EZMESİ

SPORCULAR tarafından genellikle egzersiz öncesinde tüketilen yulaf ezmesi kompleks karbonhidrat içeren besinlerden biridir. Spor öncesi enerji düzeyini yükseltir. İçerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde kasları onarır. Yoğun antrenmanlar sırasında kas glikojenlerini korur. Böylelikle vücudunuz enerjisiz kalmaz. Uzun süre tok tutma özelliğine sahip olan bu besin, aynı zamanda iyi bir lif kaynağıdır. Bu özellikleri sayesinde kilo vermeyi kolaylaştırır. Yulaf ezmesi lifin yanı sıra, folik asit, magnezyum ve potasyum bakımından zengindir.

YUMURTA

YUMURTA kaslar için harika bir besindir çünkü içerisinde kas hasarını engelleyen 9 temel aminoasit bulunur. Ayrıca sporcular için ideal bir protein kaynağıdır. Üstelik kalorisi de oldukça düşüktür. Bir adet haşlanmış yumurta sadece 70 kcal kaloridir.

PROTEİN BARLARI

PROTEİN barları özellikle kas yapmak isteyen ve vücut çalışan sporcular tarafından tercih edilmektedir. Kilo vermek isteyenlere genellikle önerilmez, illa tüketilecekse de, aşırıya kaçmadan tüketilmesi tavsiye edilir.

YABAN MERSİNİ

SPORCULARIN gözde meyvelerinden biri de yaban mersinidir. Kompleks karbonhidrat kaynakları arasında yer alan yaban mersini antrenman öncesi tüketildiğinde kondisyonu arttırır. Uzun süre tok tutma özelliğine sahip olan yaban mersini bu özelliği sayesinde kilo verme sürecini destekler. Yaban mersinini sporcular için gözde bir meyve yapan en önemli özelliği antioksidan içeriğinin yüksek olmasıdır.

SOMON BALIĞI

SOĞUK sularda yetişen somon balığı, içerisindeki vitamin ve mineraller ile sporcuların beslenme rutininde yer almayı hak eden bir besindir. İçerisindeki amino asitler kas yapmaya yardımcı olurken omega 3 ise vücutta antrenman sonrası oluşabilecek iltihaplanmayı önler.Ayrıca omega 3 iyi bir yağ yakıcıdır. Vücudunuzdaki yağ oranının düşmesini ve kas oranının artmasını destekler.

YOĞURT

EV yapımı yoğurt iyi bir probiyotik kaynağıdır. Bağırsak dostu bu besini her sporcunun tüketmesi gerekir. Yoğurt, bağırsak florasını güçlendirerek vücudun savunma mekanizmasını destekler. İçerisindeki CLA (konjuge linoleik asit) sayesinde yağ yakımını hızlandırır.

TATLI PATATES

İÇERİSİNDEKİ vitamin ve mineraller ile sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı olan tatlı patates, yoğun antrenman programları için gerekli olan enerjiyi sağlar.