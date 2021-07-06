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Haberler Sarmaşık Dondurma mutluluk veriyor

veriyor

Dondurma mutluluk veriyor

6.7.2021

YAPILAN bir araştırmada dondurmanın beyindeki keyif bölgelerine dokunduğu, insanların dondurmayı keyif almak için tükettiği görüldü. Üstelik sütlü dondurmalar mutluluk verici bir hormon içeriyor. İçerdiği karbonhidratların etkisi ile halk arasında mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin salgılamasını olması gereken düzeyde tutarak, daha mutlu ve stressiz anlara imkan tanıyor.
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