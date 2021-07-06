Emzirmek depresyonu önlüyor

ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Murat Cömert, "Anne sütünün bebek için faydalarını artık herkes biliyor. Ancak emzirmenin anne için de çok büyük faydaları var. Emzirme annebebek arasında bir bağ kurulmasına yardımcı olur ve doğum sonrası anne depresyonunu azaltır. Emzirme sırasında salgılanan hormonlar sayesinde anne daha çok rahatlar ve kendini iyi hissedip uyku problemleri azalır. Emziren anneler eski kilolarına daha kolay dönerler. Toplam emzirme süresi arttıkça meme ve over kanseri riski azalmaktadır. İlk 6 ay sadece anne sütü beslenme bebeğinize vereceğiniz en büyük miras olacaktır" dedi.

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