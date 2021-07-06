  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Önce tatil sonra iş

Önce tatil sonra iş

Önce tatil sonra iş

6.7.2021

2017 yılında Survivor yarışmasında boy gösteren genç oyuncu Furkan Kızılay, Kız arkadaşıyla birlikte objektiflere yansıdı. Alışverişin tadını çıkaran yakışıklı oyuncu, muhabirlere poz verip sohbet etmeyi ihmal etmedi. "Tatile çıkıyorum, dönüşte yoğun iş temposuna gireceğim. 2 projem var, moral depolayıp tekrar işimin başına döneceğim" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Önce tatil sonra iş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.