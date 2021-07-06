Önce tatil sonra iş

2017 yılında Survivor yarışmasında boy gösteren genç oyuncu Furkan Kızılay, Kız arkadaşıyla birlikte objektiflere yansıdı. Alışverişin tadını çıkaran yakışıklı oyuncu, muhabirlere poz verip sohbet etmeyi ihmal etmedi. "Tatile çıkıyorum, dönüşte yoğun iş temposuna gireceğim. 2 projem var, moral depolayıp tekrar işimin başına döneceğim" dedi.
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