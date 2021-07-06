‘Sayenizde reklam yüzü oldum’

MODEL Cansu Taşkın önceki gün müdavimi olduğu mağazadan alışveriş yaptı. Taşkın, geçtiğimiz hafta makyajsız hali ile gündeme gelmişti. Muhabirlerin haberleri hatırlatması üzerine söze giren Cansu Taşkın, "Evet arkadaşlar makyajsız paylaştığınız fotoğraflarım sayesinde ünlü iki markanın reklam yüzü oldum. Size ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.

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