Uykusuzluk sosyal fobinin tetikleyicisi

UYKUSUZLUK sosyal fobi, alkol ve madde bağımlılıklarında önemli rol oynuyor. Uykusuzluğun sosyal fobiyi tetiklediğini belirten Klnk. Psk. Erdem, "Kişi uykusuz kaldıkça sosyalleşmeden kaçınır ve kalabalık içinde kendisini güvensiz hissetmeye başlar. Böyle olunca da ev güvenli ortam olduğundan, yalnızlaşıp, kimseyle görüşmek istemeyip, odasından çıkmamaya başlar. Çünkü dışarısı ve diğer insanlarla bir arada olmak onun için güvensizdir" diyor.

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