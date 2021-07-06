‘Yasaklar kalktı mutluyuz’

ÜNLÜ müzisyen Emirkan, öğlen saatlerinde ailesiyle geldiği alışveriş merkezinde dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yaptı. Ünlü sanatçı daha sonra akşam yemeği yedi. Restoran çıkışı objektiflere poz verip muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Emirkan "Merhaba arkadaşlar yasaklar kalktı herkes mutlu, umarım bundan sonra her şey daha iyi olur kolay gelsin" demek ile yetindi.

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