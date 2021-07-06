  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık ‘Yasaklar kalktı mutluyuz’

‘Yasaklar kalktı mutluyuz’

‘Yasaklar kalktı mutluyuz’

6.7.2021

ÜNLÜ müzisyen Emirkan, öğlen saatlerinde ailesiyle geldiği alışveriş merkezinde dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yaptı. Ünlü sanatçı daha sonra akşam yemeği yedi. Restoran çıkışı objektiflere poz verip muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Emirkan "Merhaba arkadaşlar yasaklar kalktı herkes mutlu, umarım bundan sonra her şey daha iyi olur kolay gelsin" demek ile yetindi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Yasaklar kalktı mutluyuz’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.