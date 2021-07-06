Yüzük yeniden göründü

GEÇTİĞİMİZ günlerde Mısırlı sevgilisinden ayrıldığını açıklayan Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile barıştı. Önceki gün Alsaloussi ve arkadaşlarıyla tekne turu yapan Subaşı'nın tektaşını da yeniden taktığı görüldü. Çift aralarındaki buzları eritti ve aşklarına yeniden şans verdi.

Ayrılıklarıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılan Subaşı ve Alsaloussi, Ibiza'daki tatillerine kaldıkları yerden devam ediyor. Çift, dün tekne turuna çıktı. İkilinin, arkadaş grubuyla yemek yedikleri masada yan yana oturdukları görüldü. Subaşı'nın, Alsaloussi'nin yüzünü gizlemesi dikkatlerden kaçmadı.