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Haberler Sarmaşık Antakya’da ortalık toz duman

’da ortalık toz duman

Antakya’da ortalık toz duman

7.7.2021

FERİT'İN Ayşe'yle düğüne gelmesi herkeste büyük şok yaşatırken hayal kırıklığı yaşayan Hande, bu durumu bir türlü kabullenmek istemedi. Karşılaştığı manzaradan rahatsız olup İstanbul'a dönmeye karar veren Ayşe, Ferit'in aldatıldığını anlayınca nikâh masasına oturdu. Bu nikâhı kabullenemeyen Azade dayanamayıp orayı terk etti. Ferit'in Ayşe hakkında aşk sözleri ve açıklamaları herkesi, özellikle Hande'yi şoke etti. Gözü dönen Hande, silahı kendi kafasına doğrulttu. Hande'nin silahından çıkan kurşun, o sırada Fırtına ile dertleşmek için ahırda olan Ayşe'yi vurdu.
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