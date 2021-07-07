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Haberler Sarmaşık “Biz de özledik hocam”

“Biz de özledik hocam”

“Biz de özledik hocam”

7.7.2021

HAFTA sonu Alaçatı'da konser veren Gökhan Tepe, güzel bir sürprizle karşılaştı. Kendisini dinlemeye gelenler arasında özgün müzik sanatçısı Onur Akın da vardı. Gökhan Tepe'nin daveti üzerine sahneye çıkan ve meşhur şarkısı "Seviyorum Seni"yi birlikte seslendiren usta yorumcu, mekan müşterilerinin alkış yağmuruna tutuldu. Geçtiğimiz kasım ayında korona virüs tedavisi gören Akın, "Sizlerin karşısında konser vermeyi çok özledim. Umarım daha sağlıklı günlerde yeniden beraber oluruz" dedi. Onur Akın'ın önünde eğilerek saygı gösterisinde bulunan Gökhan Tepe, "Bizler de sizi çok özledik hocam" yorumunu yaptı.

KONSER SONRASI MENAJERİ ALAÇATI TURU
ARABESK fantezi müziğin güçlü sesi Serkan Kaya, pandemi sürecinin ardından ilk konserini Alaçatı'da verdi. Kalabalık bir geceye imza atan Kaya, konser sonrası menajeri Salih Gök ve arkadaşlarıyla birlikte Alaçatı sokaklarını dolaştı.

Sokakta gezen hayranlarının yakın ilgisiyle karşılaşan sanatçı, onların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmemeye çalıştı. Sezon boyunca her cuma Alaçatı'da sahne alacak olan Serkan Kaya, Bodrum, Kıbrıs ve Antalya'da da konser vereceğini söyledi.

ERCAN AKGÜN

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