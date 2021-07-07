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Modacı : Renklerden korkmayın

Modacı Yeliz Yasa: Renklerden korkmayın

7.7.2021

MODACI Yeliz Yasa, "Kasvetli pandemi günlerinin ardından bu yaz her yer cıvıl cıvıl ve rengarenk. By Yasa'nın da en çok canlı renklerdeki tasarımlarına talep var" dedi. Yeliz Yasa'nın "By Yasa" markası, bugün sosyal medyanın en çok talep gören butiklerinden. Markasının yaz koleksiyonunu kısa süre önce tüketiciyle buluşturan Yasa, "Normalde koyu renklerden vazgeçmeyenler bile artık renklerin enerjisinin farkına vardı. Trendlere uyum göstermek isteyenlere tavsiyem; renklerden korkmamaları. Sarı, turuncu, pembe, yeşil; bu yaz her rengi her yerde göreceğiz" diye konuştu.
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