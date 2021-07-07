Rahat bir uyku için Melisa Çayı

VÜCUT direncini artırmak ve birçok hastalığın tedavisi için kullanılan melisa çayı, günde 2-3 fincana kadar tüketilebilir. Uyku sorunlarından iştahsızlığa, stresi azaltmaktan grip ve nezle gibi hastalıkların hızla iyileştirilmesine kadar insan sağlığına pek çok faydası bulunan melisa çayı, grip ve nezle gibi hastalıkların da hızla iyileşmesini sağlar. Ancak, düşük kan şekeri riskiniz varsa bu çayı tüketmemelisiniz.

LİMONLU SU SAYESİNDE AKNELERDEN KURTULUN

TURUNÇGİLLERDE bulunan C vitamini sağlıklı bir cilt için hayati öneme sahiptir. Limon da bu anlamda oldukça fayda sağlamaktadır. Alkali yapısı sayesinde akneye neden olduğu bilinen bazı bakterileri öldürür. Sabah ılık bir suya ilave ettiğiniz limon suyunu akne, egzama ve siyah noktalara uygulayarak, kurumaya bırakın. Tortuyu zeytinyağı ve su karışımı ile durulayarak cildinizi daha güzel bir forma sokabilirsiniz.