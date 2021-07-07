Yeni teklifler var

ARKA sokaklar dizisinden geçtiğimiz haftalarda ayrılan Yüsra Geyik ve aynı diziden rol arkadaşı Onur Bay önceki gün objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yüsra Geyik "Arkadaşlar şu anda yeni projeler var. İkimiz de değerlendiriyoruz, bizim için en hayırlısı hangisi ise o olsun. Size de kolay gelsin" diyerek alışveriş turlarına devam etti.

ÇOCUKLARI DOKTORA GETİRDİ

OYUNCU ve yazar Başak Sayan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Çocukları Ares ve Milan ile birlikte alışverişe çıkan Sayan, uzun bir süredir Şile'de bulunan yazlıklarında olduklarını söyledi. Sözlerine devam eden Başak Sayan, "Çocuklar ufak bir rahatsızlık geçirince bizde kısa süreliğine dönmek durumunda kaldık. Şimdi hastaneden çıktık ve onlara oyuncak almaya buraya geldik. Tekrar geri döneceğiz. Yaz sonuna kadar da yazlıkta olacağız" açıklamasında bulundu. Yeni kitabı için çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Sayan, "Bir aksilik olmazsa önümüzdeki yılın başında yeni kitabımın baskısı bitmiş ve raflarda olmuş olur" dedi.

DOĞUM GÜNÜNDE MENDİL HEDİYE ETTİ

BAŞARILI şarkıcı Aslı Hünel önceki gün eşi Savaş Yurtsever'in doğum gününü kutladı. Ünlü iş insanı Yalçın Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleşen doğum gününün de abisi Saruhan Hünel ve Sanatçı arkadaşı Emirkan da Aslı Hünel ve eşi Savaş Yurtsever'i yalnız bırakmadı. Yaklaşık 3 saat süren doğum günü kutlaması sonrası tebrikleri kabul eden Savaş Yurtsever, "Yeni yaşımdan sağlıklı ve mutlu bir sene diliyorum" dedi. Aslı Hünel'in doğum günü hediyesi ise el emeği, kendi yaptığı mendil ise eşi tarafından çok beğenildi.

"DİNLEMEYE TAHAMMÜL EDEMEDİĞİM ŞARKILARIM VAR"

BÜYÜK Ev Ablukada'nın sevilen solisti Deniz Tekin konuk olduğu bir programda samimi açıklamalar yaptı. İlk albümünü henüz 17 yaşındayken sevenleriyle buluşturan Deniz Tekin, ilk albümüne bugünden bakmayı; "Şimdi dönüp dinleyemediğim şarkılarım var o albümümde, ya da başka bir arkadaşımın dinlediğini duyduğumda atlasana bu parçayı dediğim de oluyor. Aslında bu durum bana normal geliyor. Çünkü 'her şey mükemmel olmuş' demek üzerine bir şey katamayacağını kabul etmekle aynı" sözleriyle anlattı.

NORMALE DÖNDÜ

ARABESKİN ünlü sesi Cengiz Kurtoğlu geride bıraktığımız gün İstanbul'da objektiflere yansıdı. Akşam yemeği sonrası objektiflere poz verip muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Kurtoğlu "Arkadaşlar 1,5 senedir pandemi dolayısı ile Silivri'de yaşıyordum normalleşmeye geçtik konserlerim başladı. Artık İstanbul'a konserdöndüm normal hayatımıza devam ediyoruz" dedi.