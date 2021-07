Anne babaları fareye benzeten Sertab'a tepki yağıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik hizmetlerinde yapılacak çalışmalarının tanıtıldığı toplantıda konuşan Sertab Erener'in şok sözlerini Muğla muhabirimiz Tuba Ayhan kaleme aldı. Çevre konusundaki öfkesini çocuk sahibi vatandaşlara yönelten "Ben her gün yola çıktığımda sağa sola bakmamaya çalışıyorum çünkü gerçekten çok acıklı. En temel sorunumuzda çoğuz, milyarlarca insanız ve artık çocuk doğurmamamız gerekiyor. Biraz duralım gerçekten, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bizden az ürüryor olabilirler" dedi. Anne babaları fareye benzeten Sertab Erener'e vatandaşlar tepkilerini şu sözlerle dile getirdi.

İŞTE O MESAJLAR:



EYYUP KARAOGLAN: Aile derdi olmayan birinin bunları söylemesine şaşırmadım.

ALPER ZORLU: Sertab Hanım doğmamış olsaydı, böyle saçma cümleler kuramayacaktı!

PİRAYE: Türk ırkını bitirme hareketleri bunlar. Hadi ordan! Küreselcilere hizmetkar olmayın.

AYSE: Kendilerinde bu cüreti nasıl bulduklarına hayret ediyorum gerçekten. Betimlemelerdeki basitliğe ve çirkinliğe bak!

TEMHA RUKO: Bu kalabalık konserlerde de rahatsız ediyor mu?

BURCU: Valla ben doğurdum bi tane ama kusura bakma artık every way that I can abla

ÜSKÜPLÜ: Boş konuşmuş

SANCAKBEYİ: Gündem olma çabaları...

OVAYN: Fare 12'li ürüyor sertap abla

ÖTEKİ ZEDE: Şimdi ona kaybolan yıllarını geri verseler ... bir değil 10 çocuk yapacagına yemin edebilirim ama ıspatlayamam