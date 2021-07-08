BAŞARILI A Milli futbolcusu Cenk Tosun, geçtiğimiz günlerde ailesi ile birlikte görüntülendi. Çocukları ile yakından ilgilenen başarılı oyuncu kendisini fark eden gazetecilere de poz vermeyi ihmal etmedi. Tosun, "Havalar güzel çocuklar evde sıkılıyor bizde bugün onlarla birlikte eğlenmeye çıktık" dedi.
Cenk Tosun çocuklarla eğlencede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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