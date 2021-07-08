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Haberler Sarmaşık Cenk Tosun çocuklarla eğlencede

çocuklarla eğlencede

Cenk Tosun çocuklarla eğlencede

8.7.2021

BAŞARILI A Milli futbolcusu Cenk Tosun, geçtiğimiz günlerde ailesi ile birlikte görüntülendi. Çocukları ile yakından ilgilenen başarılı oyuncu kendisini fark eden gazetecilere de poz vermeyi ihmal etmedi. Tosun, "Havalar güzel çocuklar evde sıkılıyor bizde bugün onlarla birlikte eğlenmeye çıktık" dedi.
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