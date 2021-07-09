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Haberler Sarmaşık Önce toplantı sonra alışveriş

Önce toplantı sonra alışveriş

Önce toplantı sonra alışveriş

9.7.2021

EKRANLARIN sevilen isimlerinden Burcu Esmersoy, alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Esmersoy, "Arkadaşlar kolay gelsin, bugün toplantım var. Onun için geldim" dedi.

Öğle yemeğinde toplantısını tamamlayan Esmersoy, daha sonra mağazaları gezdi.

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