Son dönemde verdiği kilolar ve sosyal medyada paylaştığı fit fotoğraflarıyla gündemde olan Deniz Seki, Alaçatı Hayal Kahvesi'nde bu yazın ilk konserini verdi. Neşeli ve enerjik olduğu gözlenen Seki, gecede genellikle hareketli parçalara yer verdi. 20 kilodan fazla verip 36 bedene düşen ünlü şarkıcı, kısa bir ara için sahneden inerken "Üzerimdeki nazarları atıp hemen geliyorum" şeklinde espri yaptı. Seki'nin yaz boyunca her çarşamba aynı mekanda sahne alacağı öğrenildi.

KONSERDE SÜRPRİZ GÖRÜŞME

DUYGUSAL şarkıların kraliçesi Yıldız Tilbe, Alaçatı Jolly Joker'in açılış konserini gerçekleştirdi. Kalabalık bir hayran kitlesine seslenen Tilbe, sahne enerjisi ve doğallığıyla bir kez daha eğlenceli bir geceye imza attı. Konser sırasında bir müşterinin kendisine uzattığı telefonda Mehmet Ali Erbil'i karşısında gören sanatçı, kısa süreli şaşkınlık yaşadıktan sonra sohbete başladı.

Tilbe "Mehmet Ali iyi gördüm seni. Bak burada herkes seni alkışlıyor. Bir an önce ayağa kalkmanı bekliyoruz. İstediğin bir şarkı varsa söyle seslendireyim" dedi. Mekandan yükselen alkışlar, Erbil'e büyük moral verdi.

HAMİLELİK KİLOLARI GİTTİ

ŞUBAT ayında kızı Elif Özüm'ü dünyaya getiren şarkıcı Merve Özbey, Alaçatı Şerefe'de sahne aldı. Doğum yaptığı dönemde sosyal medyada bir takipçisinin kötü yorumuma sinirlenip açıklamada bulunan ve sonrasında hırs yaparak kilolarından kurtulan Özbey, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

ERCAN AKGÜN