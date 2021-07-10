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Haberler Sarmaşık Alaçatılı Serkay’dan fahiş fiyatlara tepki

Alaçatılı Serkay’dan fahiş fiyatlara tepki

Alaçatılı Serkay’dan fahiş fiyatlara tepki

10.7.2021

ALAÇATI'DAKİ otel ve mekanlardaki yüksek fiyatlara, oyuncu Serkay Tütüncü de sosyal medyadan isyan etti. Alaçatı'da ailesiyle yıllarca otel işleten Tütüncü, "Burada tatil yapacaksanız önce dededen kalma arsalarınızı, varsa elde avuçta yastık altı birikimlerinizi elden çıkarmalısınız. Hiç olmadı kredi çekin" diye fahiş fiyatları eleştirdi. Tütüncü, kendisine "Beğenmiyorsan gitme" diye çıkışanlara ise "Ne o mekanlara gidip tonla para harcıyorum, ne de buraya sadece tatil için geliyorum. Kendi memleketim, ailem burada. Bize dokunmayan yılan bin mi yaşasın?" sözleriyle cevap verdi.
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