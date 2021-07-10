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Haberler Sarmaşık Derya Uluğ Bodrum’u coşturdu

Bodrum’u coşturdu

Derya Uluğ Bodrum’u coşturdu

10.7.2021

BODRUM'DA yerli ve yabancı turistlere konser veren Derya Uluğ, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Uluğ'un şarkıları ile coşan hayranları, bol bol fotoğraf çekip o anları ölümsüzleştirdi. Eski ve yeni albümünde bulunan şarkıları seslendiren Uluğ, yaklaşık 2 saat sahnede kaldıktan sonra konser alanını dolduran kalabalığa ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

TUBA AYHAN

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