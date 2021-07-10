Derya Uluğ Bodrum’u coşturdu

BODRUM'DA yerli ve yabancı turistlere konser veren Derya Uluğ, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Uluğ'un şarkıları ile coşan hayranları, bol bol fotoğraf çekip o anları ölümsüzleştirdi. Eski ve yeni albümünde bulunan şarkıları seslendiren Uluğ, yaklaşık 2 saat sahnede kaldıktan sonra konser alanını dolduran kalabalığa ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
TUBA AYHAN
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