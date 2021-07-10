Hadiseye bak!

Hadise'nin eski aşkı Kaan Yıldırım'ın adı şu sıralar güzel sunucu Çağla Şıkel ile anılıyor. Tatil yapmak için bu yıl da Çeşme'yi seçen 34 yaşındaki Yıldırım'ın, televizyon ekranlarının beğenilen ismi Çağla Şıkel ile yakınlaştığı iddia edildi.

ARALARINDA 6 YAŞ VAR

İkilinin dün gece Çeşme'deki bir mekanda bir araya geldiği ve uzun süre samimi bir şekilde eğlendikleri öne sürüldü. İkilinin daha önce de başka bir mekanda buluştuğu ve objektiflere takılmamak için büyük çaba sarf ettikleri kaydedildi. Kaan Yıldırım'ın kendisinden 6 yaş büyük olan Şıkel ile ilişki yaşaması ise, sosyal medyada günün en çok konuşulan olayı oldu. Öte yandan Şıkel'in yakın çevresine "Kaan sadece arkadaşım" dediği öğrenildi.



GÜNDÜZ YOGA GECE EĞLENCE

Birkaç gündür Çeşme'de olan şarkıcı Tan, tatilde olmasına rağmen spor yapmayı da ihmal etmiyor. Gündüzleri kaldığı otelde yoga yapmaya özen gösteren Tan, geceleri de Alaçatı mekanlarını geziyor. Gittiği yerlerde kadınların yakın ilgisiyle karşılaşan yakışıklı şarkıcı, çapkınlık yapmak yerine mekanlardan yalnız çıkmayı tercih ediyor.





KONTROLÜ ELDEN BIRAKMIYOR

Alaçatı Cahide'de sahne alan şarkıcı Altay, konser sonrası menajeri Murat Doyran ile birlikte aracına giderken objektifimize takıldı. Sokakta maskeyle yürürken fotoğraf çekebilmemiz için kısa süreliğine maskesini çıkaran başarılı şarkıcı, "2 kez korona virüs atlattım. O yüzden kontrolü elden bırakmıyorum. Kalabalıkta da durmamaya çalışıyorum" dedi.



GECELERİN KADINI SABA

EKRANLARIN 'bayan kahkaha'sı Saba Tümer, geleneksel Çeşme günlerinin tadını çıkarmaya başladı. Pandemi süresince özgürlük hasreti çeken Tümer, tatil başlar başlamaz soluğu Çeşme'deki yazlığında aldı. Önceki gün de yakın arkadaşlarıyla kız kıza yemeğe çıktıktan sonra müzik kısıtlaması başlamadan eğlence mekanlarının yolunu tuttu.

Ercan AKGÜN