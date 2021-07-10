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Haberler Sarmaşık Podyumda yıldızlar geçidi

Podyumda yıldızlar geçidi

Podyumda yıldızlar geçidi

10.7.2021

COVİD sonrası podyumlar ilk defa hareketlenmeye başları. Off White markası bu uzun aradan sonra podyumlara bomba gibi bir dönüş yaptı. Alışılagelmişin dışında tarzıyla beğeni toplayan marka yine modaseverleri şaşırtmadı. Podyumda Bella Hadid, Candice Swanepoel gibi birçok ünlü yüz tasarımcının ilham veren giyisilerini sergiledi. Unisex koleksiyonda, temel stilleri yeniden tasarlamaya yardımcı olan cesur renk seçimleriyle vurgulanan formlar ve rahat silüetler ile dikkat çekti. DJ performasıyla dikkat çeken moda şovu iyi paltolar ve siluet şeklinde elbiselerle ilgi odağı olmayı başardı. Mavi podyumda en ilgi çekici renk oldu.

Fulya TANYOL

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