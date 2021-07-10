Renkli bir kış olacak

2021/2022 sonbahar-kış koleksiyonları, ünlü markalar tarafından gösterime girdi. Moda haftasında en dikkat çeken tasarımcıların başında Jacquemus geliyor .1990 doğumlu olan genç tasarımcı, henüz 20 yaşında iken yarattığı markası ile doludizgin başarıya doğru koşuyor. La Montagne" ismini verdiği yeni koleksiyonu renk ve modelleri kadar davetli listesi ve manken tercihleriyle de konuşuldu. Kahverengi ve krem tonları takımlardan dikdörtgen Ciuciu çantalara kadar defilede dikkat çekenbir çok parça moda severlerle buluştu. Özellikle pembe ve kırmızının birlikteliği kışın bizleri rengarenk bir dünya beklediğinin sinyallerini verdi. Jacquemus, ruh haline veya hava koşullarına uyum sağlayabilen modüler bir gardırop sunuyor.