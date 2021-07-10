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Haberler Sarmaşık Toplantı zamanı

Toplantı zamanı

Toplantı zamanı

10.7.2021

ÜNLÜ şarkıcı Gülben Ergen, önceki gün İstinyePark'taydı. Masa Restoran'da iş toplantısına katılan Ergen, toplantı sonrası görüntülendi. Pozitif enerjisiyle espriler yaparak çevresindekileri güldüren Ergen'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Gazetecilere kolay gelsin dilemek ile yetinen başarılı sanatçı özel aracının gelmesiyle alışveriş merkezinden tek başına ayrıldı. Gülben Ergen'in gerçekleştirdiği toplantı sonrası yeni sezonda televizyona döneceği iddiaları gündeme geldi.
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