Çeşme'de AŞK başkadır

Şarkıcı Hadise ile yakın zamanda yollarını ayıran oyuncu Kaan Yıldırım, kalbini Çağla Şıkel'e kaptırdı. Önceki gün ikilinin gece eğlencesinde yakınlaştığı dedikodusu ortaya çıkmış, fakat taraflardan bir açıklama gelmemişti. Yılın aşkı dün Çeşme'de bir plajda belgelendi.

SADECE ARKADAŞ DEĞİLMİŞ

Güzel sunucu Çağla Şıkel'in yakın çevresine "Kaan ile sadece arkadaşız" dediği öğrenilirken, ortaya çıkan plaj görüntüleri sonrası ikilinin yapacağı açıklama merak konusu oldu. Sosyal medyada büyük ses getiren Şıkel & Yıldırım aşkı, günün en çok konuşulan olayı oldu.

Emre Altuğ ile 7 yıl evli kaldıktan sonra 2015 yılında boşanma kararı alan Çağla Şıkel, uzun zamandır aşk defterini kapatmıştı.

Kaan Yıldırım ise, çalkantılı bir aşk yaşadığı Hadise'den ayrıldıktan sonra, "Güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık" ifadelerini kullanmıştı.

BİR BOMBA DA HADİSE'DEN

OYUNCU Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel'in ilişkisi gündemi sallarken, yakışıklı oyuncunun eski sevgilisi Hadise de Bodrum'da yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü şarkıcı, iş insanı Mehmet Dinçerler ile önceki akşam bir mekanda eğlenirken görüntülendi.

İkilinin samimi bir şekilde eğlendiği fotoğraflar sosyal medyada hızla yayılırken, gittikleri mekana da el ele girdikleri öğrenildi. Yıldırım ve Şıkel çiftinde olduğu gibi Hadise ile Mehmet Dinçerler'den de iddialara yanıt gelmedi. Dinçerler, daha önce ünlü oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamıştı.