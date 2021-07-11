Gelinliklerinin fiyatı dudak uçuklattı

GEÇTİĞİMİZ hafta içi, 3 yıldır aşk yaşadığı Tolga Akış ile dünya evine giren Zeynep Bastık'ın düğünde giydiği iki gelinliğin fiyatı herkesi şaşırttı. Çeşme'de gerçekleştirdikleri düğün töreninde hiçbir masraftan kaçınmayan ikili, sadece gelinlikler için 50 bin liraya yakın para ödedi. Nikah esnasında balon kol bir gelinlik tercih eden Bastık, daha sonra bir uzun bir de kısa gelinlik daha giydi. Şarkıcının ilk giydiği gelinliğin fiyatının 32 bin 700 TL, uzun gelinliğinin fiyatının ise 12 bin 200 TL olduğu öğrenildi.

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