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Haberler Sarmaşık Kendi fotoğrafından mahkemelik oldu

Kendi fotoğrafından mahkemelik oldu

Kendi fotoğrafından mahkemelik oldu

11.7.2021

İSRAİL'E karşı Filistin'in yanında durduğu için herkesin takdirini kazanan İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Instagram'da kendi fotoğrafını paylaştığı için mahkemelik oldu. Ünlü yıldız, Integral Images firmasının çektiği bir fotoğrafı takipçilerine sunduğu için telif ihlali nedeniyle şirket tarafından mahkemeye verildi. 25 yaşındaki şarkıcının sosyal medya hesabını pazarlama aracı olarak kullandığını iddia eden şirket, 150 bin dolar tazminat talep etti.
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