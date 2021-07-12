Gölgede kalmak güneşten korumuyor

YAZIN açık havada gölgede oturmanın güneşin etkilerine karşı yalancı bir güven hissi verdiği uyarısında bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Saraç, "Gölgede kalmak, güneşin zararlı etkilerinden tam olarak korumaz. Kum ve denizin güneş ışıklarını yansıtacağı akılda tutulmalıdır. 11.00-15.00 saatleri arası güneş ışınlarına maruz kalmak doğru değildir" dedi. Güneş ışığının cildin erken yaşlanmasını artıran en önemli faktör olduğunu belirten Saraç, "Yaz aylarında, en az 30 koruma faktörlü kremler güneşe çıkmadan 20 dakika önce uygulanmalı" ifadelerini kullandı.

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