Günde 100 telden fazla saç dökülüyorsa dikkat

İNSANLARIN başında ortalama 100-120 bin civarında saç teli bulunuyor. Yapılan araştırmalarda günlük 80-100 tele kadar dökülmeyi normal olarak kabul eden uzmanlar, günlük dökülmenin 100 telin üzerine çıktığında ise önlem alınması gerektiğini belirtiyorlar. Bu gibi durumlarda mutlaka bir dermatoloğa görünülmesini tavsiye eden uzmanlar, "Doğru tanı, doğru tedaviyi beraberinde getirir. Genetik dökülmenin yanı sıra, bir vitamin eksikliği ya da hormonal bir bozukluk da olabilir. Bu nedenle en doğru sonuç uzman doktorun muayenesinden çıkar" dedi.

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