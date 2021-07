Tatil sonrası formunuzu koruyun

Tatilde doğru beslenme planına uymamak, aşırı yeme isteği ve hareketsizlik; kilo fazlalığı ile birlikte halsizlik, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve diyabet riskine neden olmaktadır. Kişilerin beslenme alışkanlıkları ve egzersizden uzak kalmaları da bu süreci etkileyebiliyor. Tatilden sağlıklı dönmeniz ve korona virüs salgınında bünyenizi koruyabilmek adına yapmanız gerekenler aslında çok basit. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Küçük, konu hakkında önemli tüyolar verdi.



PİŞİRME YÖNTEMİNİZ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR

YÜKSEK hava sıcaklıkları, aşırı terlemelere neden olarak vücudun sodyum ve potasyum minerallerini kaybetmesine neden olmaktadır. Bu durum kişide halsizlik, yorgunluk ve dolaşım bozukluklarına neden olabilir. Ayrıca tüketilen yağlı ve hamurlu yiyecekler de aynı etkileri göstermekte. Ağır hamur işleri ve kızartmalar yerine; ızgara, buğulama, haşlama veya fırında pişirme yöntemleri seçilmeli, yemeklerin az yağlı olmasına dikkat edilmelidir.



YAZ EGZERSİZLERİNİ ASLA ATLAMAYIN

YAZ tatili pek çok insan için; dinlenme, daha az hareketlilik, eğlence ve huzur anlamına gelmektedir. Ancak bu dönemde fiziksel aktivitelere ara vererek daha çok dinlenmeye zaman ayırmak alınan besinlerin hızla kiloya dönüşmesine ve çeşitli rahatsızlıklara zemin hazırlamaktadır. Bu sebeple fırsat buldukça yüzmek, yürüyüş yapmak, tatil aktivitelerine katılmak oldukça önemlidir.



SICAKLARDA BOL BOL AYRAN VE SOĞUK ÇAY

SICAK havada sodyum kaybını önlemek için ayran; potasyum kaybını önlemek için de bol sebze ve meyve tüketilmeli, asitli ve gazlı içecekler yerine süt, ayran, taze sıkılmış meyve suları, soğuk bitki ve meyve çayları tercih edilmelidir. Gün içinde terleme ile birlikte sıvı kaybı da fazla olacağı için her fırsatta su içilmelidir. Bunun dışında yaz aylarında tercih edilen soğuk çorbalar, hem sıvı ihtiyacını karşılar hem de midede yer kaplayarak daha çabuk doygunluk hissi sağlanmasına yardımcı olur.



MEYVE TABAKLARI MASUM DEĞİL!

Vitamin, mineral ve antioksidan deposu olan sebze ve meyve her mevsimde vücut direncini artırmak için oldukça önemlidir. Ancak her meyvenin bir kalori oranı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle ölçüde aşırıya kaçılmamalıdır. Bir dilim karpuz, 10 orta boy erik, 12 orta boy çilek, 15 üzüm veya 12 kiraz 1 porsiyona denk gelmektedir. Sağlıklı diyetlerde bu ölçü 3- 4 porsiyona kadar çıkarılarak yaz aylarında vücudun direnci artırmak mümkün olabilir.