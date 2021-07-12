Yazın çocuklarınızı ekrandan uzaklaştırın

YÜZ binlerce çocuk pandemi nedeniyle evde TV, telefon, tablet karşısında geçen öğretim yılını tamamlarken, Uzman Klinik Psikolog Doğancan Dursun anne babaları tatilde geçirilecek ekran süresi konusunda uyardı. Ebeveynlerin telefonu, tableti kurtarıcı olarak görüp kısa süreli rahatlığı seçerek uzun vadede ortaya çıkacak zararları göz ardı etmemesi gerektiğini belirten Dursun, "0-2 yaş ekrandan uzak tutulmalı. 2 yaş ve üzeri ideal süre ise çocuğun yaşıyla 10 dakika çarpılarak bulunmalı" dedi. Anne babaların ekranları kurtarıcı olarak görmemesi gerektiğini belirten Dursun, "Aileler çocuklarının eline tablet, telefon vererek kısa vadede rahata kavuşsalar bile uzun vadede daha büyük bir zarara sebep olduklarını unutmadan sürelere dikkat etmeleri önemlidir. TV ve internette izlenen programların içeriklerinin yaşına uygunluğunun kontrol edilmesi ve buradaki zararlı kısımlardan ötürü çocuk ayarlarını aktif etmeleri önemli ve gereklidir" uyarısında bulundu.