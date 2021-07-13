Burun estetiğinde izsiz ameliyat konforu

EKOL Balçova Tıp Merkezi'nden Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Serkan Aslan, "Burun estetiği ameliyatlarında hem açık hem de kapalı tekniğin kullanılabileceğini söyledi. Opr. Dr. Serkan Aslan, "Her iki ameliyatı da yapma konusunda deneyimli bir cerrah, hastanın var olan burun problemlerini değerlendirir. Hasta isteğini de göz önüne alarak uygun tekniği belirler. Her iki teknikte de istenilen sonuca ulaşılabilmektedir" dedi.

Açık yöntemde burun alt kısmına kesi yapıldığını belirten Opr. Dr. Serkan Aslan, "Kapalı yöntemde kesilerin hepsi içeridedir bu yüzden iz olmaz" dedi

KAPALI TEKNİĞİN AVANTAJLARI

Burun estetiği sonrası iyileşme süreci çok daha hızlıdır. Ameliyatta teknik açıdan hiçbir damar ve sinir kesilmez, bu nedenle burun

ucunda uyuşukluk oluşmaz. Yüzde ödem ve göz çevresinde morluk oluşma riski çok daha düşüktür. Bir hafta içinde hasta normal hayatına devam edebilir.

1 YILDA TAMAMEN İYİLEŞİR

6 hafta içinde iyileşme başlar, ortalama 1 yıl içinde iyileşme tamamlanır. Eğer hastanın ikinci ameliyatıysa ve burun ucunda sorun yoksa ya da burun ucundaki tahribat azsa yine kapalı yöntem tercih edilebilir. Benim kişisel tercihim dokuya daha az hasar vermesi nedeniyle öncelikle kapalı teknik rinoplastidir.